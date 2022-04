Autofahrer fliehen vor Polizei in Erftstadt und Gummersbach

Stand: 13.04.2022, 07:28 Uhr

In der Nacht und am frühen Morgen hat es zwei Verfolgungsfahrten mit der Polizei bei Gummersbach und Erftstadt gegeben. In Erftstadt ist ein 14-Jähriger dabei mit einem Auto in eine Leitplanke gefahren.

Von Celina de Cuveland