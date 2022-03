Verein aus Mettmann rettet 170 Kinder aus der Ukraine

Es ist vier Uhr nachts, als 19 Kinder und ihre Mütter in der Flüchtlingsunterkunft ankommen. Eines der geretteten Kinder ist Nikita.

Das Aussteigen fällt ihm nicht leicht, denn Nikita hat eine Behinderung. So wie alle Kinder, die heute Nacht angekommen sind. Sie alle mussten aus der Stadt Saporischschja in der Ukraine fliehen, wo die russische Armee brutal gegen die Bevölkerung vorgegangen ist und das Atomkraftwerk besetzt hat.

Es herrscht gespenstische Stille, – kaum jemand sagt ein Wort. Vier Tage waren sie unterwegs. Als Nikita mit uns spricht, lächelt er ein bisschen.

"Wir sind geflohen, weil Bomben und Granaten rumflogen. Ich hatte Angst um meine Mama. Danke, dass wir aufgenommen wurden."

In Rekordzeit entsteht eine Unterkunft

Empfangen werden sie von dem Bürgermeister der Stadt Dormagen, Erik Lierenfeld. Er hat sofort gehandelt, als er von dem Verein aus Mettmann gehört hat, dass diese Kinder Hilfe brauchen. Innerhalb von wenigen Tagen hat die Stadt mit 100 ehrenamtlichen Helfern eine Schule zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut.

250 Menschen können hier untergebracht werden. Erst vor wenigen Stunden sind sie fertig geworden. Überall riecht es noch nach frischer Farbe. Nikita und die anderen Kinder und Mütter sind die ersten Geflüchteten, die hier einziehen. Hier bleiben sie, bis sie eine neue Unterkunft gefunden haben.

Registrierung und Corona-Test

Erstmal müssen alle zum Corona-Test. Geduldig stehen sie in der Schlange. Zum Glück sind alle negativ, sodass sie weiter zur Registrierung gehen können. Um halb sechs Uhr morgens können die Geflüchteten dann endlich ihre Zimmer beziehen. Zum ersten Mal kann Nikita beruhigt schlafen - in Sicherheit.

Platz und Personal fehlt

Liliana Lawruk trifft Nikita und seine Mutter

Am nächsten Tag kommt Lilia Lawruk vorbei, um die Kinder und Mütter zu begrüßen. Sie arbeitet für das IKZ in Mettmann. Das ist ein kleiner Verein, der dafür gesorgt hat, dass die Kinder aus der Ukraine hierher kommen können. Seit zwei Wochen organisiert sie jetzt schon Transporte und Unterkünfte für Kinder und ihre Familien. Was viel Kraft kostet, denn viele Städte und Kommunen wollen die Waisenkinder und Kinder mit Behinderung nicht aufnehmen. Es fehle an Kapazitäten und Personal, erzählt sie uns.

Sie selbst ist Spätaussiedlerin und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland geflüchtet. Geschlafen hat sie seit dem Ausbruch des Krieges wenig. Ihre Gedanken sind bei den Familien in der Ukraine.