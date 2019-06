Verdi-Kundgebung in Düsseldorf

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag (21.06.2019) zu mehreren Streikaktionen in der Region auf. Im Bereich Handel wollen sich am Vormittag rund 4.500 Beschäftigte, unter anderem von Karstadt, Kaufhof und Real, in der Düsseldorfer Innenstadt versammeln.