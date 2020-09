Verdi: Warnstreiks in NRW-Kliniken

Mit Beginn der Frühschicht hat Verdi in insgesamt siebzehn Städten zum Warnstreik aufgerufen. An Rhein und Ruhr sind fast alle großen Städte wie Dortmund, Duisburg, Essen, Bottrop und Köln betroffen. In Köln kamen rund 350 Streikende aus Kliniken und Pflegeeinrichtungen zu einer Kundgebung im Ortsteil Mülheim. In Südwestfalen streiken Klinikmitarbeiter in Siegen, Warstein, Soest, Erwitte und Lippstadt. In Ostwestfalen streiken rund 250 Mitarbeiter des Bielefelder Klinikums.

Grundversorgung gesichert

Nicht dringende OPs werden wegen der Streiks verschoben.

Notfallpläne stellen die Versorgung sicher, nicht dringende Operationen werden verschoben. Auf den Stationen der Krankenhäuser ist der Streik für einige Patienten spürbar. Dort arbeitet nur eine Notbesetzung, um die Grundversorgung sicherzustellen. Wer laufen könne müsse sich das Essen selbst holen, sagte eine verdi-Sprecherin.

Auch Kitas und Nahverkehr betroffen

In Moers, Krefeld und Hagen und Essen gibt es auch Streiks in anderen Wirtschaftsbereichen. Dort werden Teile des Nahverkehrs und auch einige städtische Kitas bestreikt. Die Gewerkschaft V erdi rechnet landesweit mit mehr als tausend Teilnehmern – wegen der Coronaeinschränkungen weniger als bei früheren Warnstreiks.