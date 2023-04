Streik bei Helios-Kliniken in Wuppertal und Schwelm

An den Helios Krankenhäusern in Wuppertal und Schwelm müssen Patienten am Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Die Notfallversorgung aller soll aber sichergestellt sein. Am Mittag soll es eine Kundgebung geben.

Dazu erwartet Verdi rund 250 Angestellte: darunter Pfleger, Physiotherapeuten und Verwaltungskräfte. Sie wollen vom Klinikum zum Wuppertaler Rathaus ziehen. Das Personal verlangt 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Ärzte sind nicht zum Streik aufgerufen.

