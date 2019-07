Die Gewerkschaft Verdi fürchtet erneut Probleme an den Fluggast- und Handgepäckkontrollen am Düsseldorfer Flughafen. Bei der zuständigen Sicherheitsfirma Kötter aus Essen fehlt es an Personal, zum einen aufgrund des hohen Krankenstands, zum anderen weil Mitarbeiter nicht geschult werden können.

150 Sicherheitskräfte fehlen pro Tag

Zurzeit fehlen in Düsseldorf pro Tag krankheitsbedingt bis zu 150 der insgesamt 1.100 Kontrollkräfte. Laut Verdi am Dienstag (02.07.2019) hat Kötter wieder Prämien fürs Durcharbeiten ausgelobt, um Engpässe zu verhindern.

Und dann droht noch der Ausfall von 150 qualifizierten Kontrollkräften. Sie könnten die vorgeschriebene Nachschulung nicht machen, weil eine Computerpanne den Schulungsraum lahm legt, bestätigt Kötter.

Kötter versicherte aber: In den Sommerferien werde es wieder genug Personal geben.