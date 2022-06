Brandserie in Köln-Porz: Verdächtiger ist Feuerwehrmann

Die Nachricht kam am Nachmittag von der Stadt Köln. Der Chef der Kölner Berufs- und der Sprecher der Kölner Freiwilligen Feuerwehr teilen mit, dass der verdächtige Brandstifter ein Mitglied der Feuerwehr ist. In der Mitteilung heißt es, dass die Feuerwehr dazu da sei "Leben zu retten, Leid zu lindern und Schaden abzuwenden." Das nun ein Mitarbeiter der Feuerwehr verhaftet wurde, bestürze sie zutiefst.

Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr

Der 20-Jährige soll mindestens acht Autos und Transporter in den Kölner Stadtteilen Porz-Wahn und -Wahnheide angezündet haben, sagt die Kölner Polizei. Er wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Porz-Wahn auf frischer Tat ertappt, als er ein Auto in Brand gesteckt hatte.