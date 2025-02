Am Mittwochnachmittag ist ungewöhnlich viel los in einem Dormagener Industriegebiet. Der Verkehr staut sich bis zur Hauptstraße und überall parken Autos am Straßenrad, teils sogar in zweiter Reihe. Außerdem kann man Leute dabei beobachten, wie sie Autoreifen mit der Sackkarre zu ihrem Wagen bringen und diese in den Kofferraum hieven.

Hier spielt sich tatsächlich etwas Ungewöhnliches ab. Tausende Autoreifen sollen durch die Polizei zurück zu ihren rechtmäßigen Besitzern kommen.

Offenbar illegaler Weiterverkauf geplant

Vor wenigen Wochen wurde der Reifenhandel verkauft, in dem knapp 6000 Reifen eingelagert waren. Der neue Inhaber wollte diese offenbar illegal weiterverkaufen. Nach einem Hinweis und anschließenden Ermittlungen hat die Polizei die Lagerhalle versiegelt und die Reifen beschlagnahmt. Am Mittwoch konnten die Reifen dann von den tatsächlichen Besitzern abgeholt werden. Betroffen sind über 1000 Kunden.

Nach knapp vier Stunden in der Warteschlange hat auch Volker Schröder es endlich geschafft: Er hat seine vier Sommerreifen gefunden und auf den Hubwagen geladen. Die Erleichterung ist groß: " Bis eben wusste ich gar nicht, ob etwas weggekommen ist. Jetzt bin ich glücklich, dass sie da sind."

Chaotische Zustände

Menschen stehen Schlange, um ihre Autoreifen abzuholen

Auch in der Lagerhalle, in der die Reifen untergebracht sind, war es chaotisch. So berichtet es Sven Reichert, der gleich mehrere Reifensätze hier eingelagert hat. " Wenn du reinkommst, hast du 20 Prozent sortierte- und 80% unsortierte Reifensätze. Und dann suchst du einfach Nummern und Buchstaben ." Trotzdem ist auch er froh, sein Eigentum wiederzubekommen. Für ihn wäre der Verlust ein Schaden von mehreren tausend Euro, sagt er.

Auch Polizei vom Aufwand überrascht

Auch die Polizei war von dem Aufwand der Abholaktion überrascht. Längst nicht alle Betroffenen bekamen ihre Reifen zurück. Deswegen wird es in den nächsten Tagen weitere Abholtermine geben. Gegen den neuen Firmeninhaber ermittelt die Polizei nun wegen Betrugs, Diebstahls und Hehlerei.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Polizei Rhein-Kreis-Neuss