Das marode Seidenweberhaus in der Krefelder Innenstadt soll abgerissen werden. Das wird der Planungsausschuss am Mittwoch (14.11.2018) empfehlen. CDU und SPD haben gemeinsam einen entsprechenden Antrag eingereicht. Das letzte Wort hat dann der Krefelder Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung am 26. November.

Sanierung nicht sinnvoll

Experten halten eine Sanierung des Seidenweberhauses für nicht sinnvoll. Das geht aus einem Gutachten hervor, das Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer ( SPD ) vergangene Woche vorgestellt hatte. Demnach soll ein Neubau entstehen, oder ein bereits bestehendes Gebäude umgenutzt werden.

In Frage käme dafür zum Beispiel das Kesselhaus im Mies van der Rohe Business Park. Bis zur Eröffnung einer neuen Spielstätte soll das Seidenweberhaus weiter betrieben werden.

Neuer zentraler Verwaltungsstandort

Mit einem Abriss des Seidenweberhauses wäre der Weg für die Neugestaltung des Theaterplatzes - bisher vor allem Treffpunkt der Krefelder Drogenszene - frei. Hier soll ein zentraler Verwaltungsstandort für 500 Mitarbeiter entstehen.

Das bisherige Stadthaus am Konrad-Adenauer-Platz steht leer, Stadt und Denkmalbehörde beim Landschaftsverband Rheinland streiten über die Sanierung des Gebäudes. Jetzt soll sich die Stadt verstärkt bemühen, den sogenannten "Eiermann-Bau" an einen Investor zu verkaufen.

Gutachten vorgestellt: Muss das Seidenweberhaus weg? Lokalzeit aus Düsseldorf 06.11.2018 WDR Von Alexander Schwinning

Stand: 14.11.2018, 12:06