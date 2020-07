Vera Geisel befeuert Debatte um Farid-Bang-Video

Ein Facebook-Post von Vera Geisel, der Frau des Düsseldorfer Oberbürgermeisters, hat die Debatte um das umstrittene Farid-Bang-Video der Stadt neu entfacht.

In ihrem Post hatte Geisel am Donnerstag (30.07.2020) dem umstrittenen Rapper Farid Bang für die Spende von Masken an ein Kinderhospiz gedankt. Der Förderverein des Hospizes distanzierte sich von den Texten des Rappers.

Vera Geisel lobt Farid Bangs Engagement in Coronakrise

Farid Bang hatte Anfang Mai am Eingang des Kinderhospizes "Regenbogenland" eine Spende von 1.500 Masken abgegeben. Geisel dankte ihm dafür auf Facebook in ihrer Rolle als Schirmherrin des Hospizes. Gleichzeitig warf Geisel in ihrem Post die Frage auf, warum es so viel Aufregung um das Engagement von Farid Bang in der Coronakrise gebe.

Der Rapper hatte für die Stadt Düsseldorf auch ein Video produziert, in dem er zur Einhaltung der Corona-Regeln aufruft. Die Stadt hat das Video inzwischen nach anhaltender Kritik gelöscht. Der 34-jährige Skandal-Rapper ist höchst umstritten: Seine Texte seien frauenverachtend, antisemitisch und homophob, urteilen Kritiker.

Kinderhospiz distanziert sich von Farid Bang

Norbert Hüsson, Vorsitzender des Fördervereins des Kinderhospizes "Regenbogenland" distanzierte sich gegenüber dem WDR ausdrücklich von Farid Bang. Es solle durch die Annahme der Maskenspende keinesfalls der Eindruck entstehen, dass man mit den teils antisemitischen und frauenfeindlichen Texten einverstanden sei.

Man sei vorab nicht darüber informiert gewesen, dass es Farid Bang sei, der die Masken an das Hospiz spende. Vielmehr habe sich eine Anwaltskanzlei bei ihnen gemeldet und angegeben, dass ein Mandant die Masken in Kooperation mit der Stadt Düsseldorf spenden wolle.