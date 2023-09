Drei Tote in einem Jahr: Anwohner fordern Schranke für Bahnübergang in Velbert

Immer wenn er den Bahnübergang überquert, denkt der Schwiegersohn der gestorbenen Seniorin an den Tod seiner Schwiegermutter und an andere Unfälle. Er wohnt direkt neben der Unfallstelle. Er will in diesem Artikel nicht mit seinem Namen genannt werden: Zu belastend sei das alles.

"Es ist ein Erlebnis, das ich keinem wünsche!"

Auch am Sonntag hat er wieder Schreie und einen Aufprall gehört: "Wir sind auch hingelaufen und haben geguckt, ob wir noch irgendwie helfen können, und haben dann die Leichenteile auf den Schienen gesehen. Es ist ein Erlebnis, das ich keinem Wünsche!"

Ein E-Scooter-Fahrer war von einem Zug erfasst worden. Er stoppte zwar, um einen Zug vorbeifahren zu lassen, übersah aber den Zug, der danach aus der anderen Richtung gekommen ist, sagt die Polizei.

Schranke nur für Autofahrer

Der verunglückte Scooterfahrer hat laut Polizei das Rotlicht eines Andreaskreuzes missachtet: "Das passiert leider öfter, dass wir als Polizei registrieren, dass es zu gefährlichen Situationen an Bahnübergängen kommt – aus Unachtsamkeit, oder wenn man der Meinung ist, dass der Zug jetzt weg ist und man rübergehen kann," sagt Daniel Uebber von der Polizei.

An diesem Fußgängerweg in Velbert sind in gut einem Jahr drei Menschen gestorben.

Der Bahnübergang in Velbert hat zwar eine Schranke für Autofahrer, aber keine für Fußgänger oder Fahrradfahrer. An derselben Stelle war im August letzten Jahres noch ein weiterer tödlicher Unfall. Zusammen mit der gestorbenen Seniorin und dem Scooterfahrer sind das drei Tote an einem Bahnübergang in etwas mehr als einem Jahr.

"Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass es mit einer Schranke hätte vermieden werden können!"

Die Familie der verunglückten Seniorin fordert eine Schranke, auch für Fußgänger: "Dann würden die Leute nicht rübergehen," sagt der Schwiegersohn. "Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass es mit einer Schranke hätte vermieden werden können!"

Die Deutsche Bahn will den Bahnübergang in Velbert in den nächsten Jahren modernisieren. Ob es hierdurch auch eine neue Schranke gibt, sei aber unklar.