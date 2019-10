Messe Veggieworld in Düsseldorf gestartet

Rohkost, Säfte, Fleischersatz aber auch Handtaschen aus Kork oder veganer Wein - all das findet sich auf der Veggieworld, der größten Messe um einen rein pflanzlichen Lebensstil, die am Samstag (26.10.2019) in Düsseldorf gestartet ist. Verbände und Unternehmen zeigen ihr veganes Angebot an Nahrung, Kosmetik, Kleidung und Dienstleistungen.