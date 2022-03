Vegane Foodmesse Veggie World öffnet am Wochenende in Düsseldorf

Der Trend der fleischloseren Ernährung ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Deshalb zeigt Europas größte Messe für den veganen Lebensstil, was es an neuen Produkten rund um die Küche und den veganen Alltag gibt. Die Veggie-World fand bereits an 30 Standorten in 13 Ländern in Europa und Asien statt.

Vegan genießen und shoppen

Veganer Käse aus Frankreich

Das ist vom 26. bis zum 27. März möglich. Die Produkte werden unter anderem bei Live-Kochshows und Fachvorträgen vorgestellt - auch regionale Unternehmen aus Düsseldorf und der Umgebung haben Stände. Von Käse-Alternativen und veganen Weinen, über Döner und Dattelpralinen: An jeder Ecke gibt es etwas zu probieren und zum Verkosten.

Mehr als nur die neuesten Food-Trends

Die Messe dreht sich aber nicht nur um Ernährung und Lebensmittel. Auch um vegane Kleidung, Kosmetik oder alternative Dienstleistungen werden ausgestellt.

Zero Waste Pioniere aus Düsseldorf

Auf der Veggie-World punkten auch einige Düsseldorfer Unternehmen mit ganzheitlich nachhaltigen Geschäftsmodellen. Auch Düsseldorfer Initiativen, die sich auf Lösungen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung fokussiert haben, präsentieren ihre Arbeit. Bei "Foodsharing Düsseldorf" retten ehrenamtliche Foodsaver ungewollte und überproduzierte Lebensmittel aus privaten Haushalten und Lebensmittelbetrieben aus Düsseldorf.

Außerdem bietet beispielsweise der Online-Shop "Anifee-Shoes" vegan und fair gehandelte Schuhe und Accessoires an. "EcoRevolutions" aus Erkrath präsentiert mit ihrem "Vaxtuch" eine plastikfreie, vegane Alternative zur Frischhaltefolie und den Bienenwachstüchern.

Besuchen kann man die Messe täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Lokalzeit aus Düsseldorf am Freitag, 25.3.22 um 19.30 Uhr.