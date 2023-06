Wie ein Vegetarier eine Metzgerei-Kette führt

Ein Vegetarier als Metzgerei-Chef?

Wirtschaftlichkeit, das war jahrelang auch sein Credo als Unternehmensberater. Und vermutlich hätte er diesen Job heute immer noch, wenn 2018 nicht sein Vater krank geworden wäre.

Seit acht Jahren ernährt Sebastian Hielscher sich vegetarisch.

"Die Familie hatte zunächst große Vorbehalte gegen seinen Einstieg in die Firma" , erzählt Sebastian Hielscher. Geht das überhaupt, ein Vegetarier als Chef einer Metzgerei-Kette? Es geht. Und seit 2019 leitet er die Firma in Sankt Augustin sogar, gemeinsam mit seinem Cousin.

Mitarbeiter und Kunden haben kein Problem

Für die Belegschaft war sein Fleischverzicht nie ein Problem. "Wenn er sich damit gut fühlt und satt wird vom Gemüse" , sagt Andreas Jelken, Metzgermeister und seit mehr als 30 Jahren im Betrieb.

Er kennt den Chef seit er ein Kind ist. Und auch die Kunden reagieren positiv: "Als Vegetarier schaut er vielleicht noch genauer hin, das finde ich gut" , meint Kundin Katja Reiners.

Die Versuchung ist groß

An sein letztes Fleischgericht kann sich Sebastian Hielscher noch genau erinnern: "Käse-Lauch-Suppe mit Hackfleisch." Das ist jetzt acht Jahre her. Eine lange Zeit, in der mehr als einmal ein " Rückfall " drohte.

"Wenn morgens in der Produktion die Frikadellen oder zuhause die Eier mit Speck gebraten werden, das ist schon hart." Aber noch halte er der Versuchung stand. Fleisch kauft er nur für seine Frau und seine kleine Tochter.

