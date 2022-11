Ermittlungen gegen Schwimmlehrer in Köln

Sanjeev Kumar Sharma war mehr als irritiert, als er vor dem Schwimmkurs seinen fünfjährigen Sohn in die Umkleide des Aggrippabades begleitete und dem nackten Schwimmlehrer gegenüberstand. Vor etwa zwei Monaten ist das passiert – und Sanjeev Kumar Sharma wollte das nicht auf sich beruhen lassen.

Sanjeev Kumar Sharma hat den Schwimmlehrer seines Kindes angezeigt

Zunächst beschwerte er sich bei dem Schwimmlehrer, dann bei den städtischen Bädern. Letztere hätten lediglich darauf verwiesen, dass sie als Eigentümer des Schwimmbads zwar die Schwimmflächen an die Vereine vermieten, selbst aber nichts mit den Kursen zu tun hätte. " Das finde ich total schade ", so der Vater. Der Schwimmlehrer wiederum habe sich gerechtfertigt, das gemeinsame Umziehen sei so abgesprochen und üblich – außerdem empfände er dieses Verhalten auch als ganz normal. Ob das wirklich das normale Vorgehen ist, dazu wollte der Schwimmverein auf WDR -Nachfrage nichts sagen. Der Vorsitzende lehnte eine Stellungnahme ab, das habe der Anwalt ihm so geraten.

Kölnbäder wollen reagieren

Anders die Kölnbäder: Die bedauern, dass der Eindruck entstanden sei, man wolle das Thema von sich weisen. " Alles, was in unserem Bad stattfindet, hat auch in irgendeiner Weise mit uns zu tun und liegt in unserer Verantwortung ", so Sprecherin Franziska Graalmann. Hunderte von Schwimmkursen fänden jährlich in den Bädern statt. Bisher habe es noch nie Beschwerden zum Umziehen der Schwimmkursleiter gegeben, heißt es. Auch nicht bei denen von externen Vereinen. Man werde allerdings reagieren, so Graalmann. " Wir werden diesen Fall zum Anlass nehmen, um zu schauen, ob wir da nachschärfen müssen. Da gibt es bislang keine verbindliche Regelung ."

Die Umkleidekabinen sind so gestaltet, dass ein Umziehen vor den Kindern gar nicht nötig ist: In der Gruppenkabine gibt es eine getrennte Einzelkabine, in der der Schwimmlehrer sich umkleiden kann – in Reichweite der Kinder und dennoch abgetrennt. Außerdem treffen die meisten Schwimmlehrer die Gruppen erst vor den Duschen, wenn längst schon alle umgezogen sind.

Polizei ermittelt

Sanjeev Kumar Sharma hat die Polizei eingeschaltet. Sie ermittelt jetzt und steht in Kontakt zur Staatsanwaltschaft. Möglicherweise handele es sich um einen Fall von Exhibitionismus vor Kindern, so ein Sprecher. Er rät Eltern, beim Anmelden zu einem Kurs auch über das Thema Umziehen vor dem Schwimmen zu sprechen – und mit den Kindern über deren Erfahrungen. Gebe es " außergewöhnliche Normabweichungen ", dann solle man die Polizei einschalten, heißt es.

Der Sohn von Sanjeev Kumar Sharma lernt jetzt in einem anderen Bad schwimmen. Dort gab es bisher nichts zu beanstanden, sagt er.