US-Strafzölle bedrohen bergische Werkzeugindustrie

Kernregion des deutschen Werkzeugbaus

Das Bergische Land gilt als Kernregion des Werkzeugbaus. Fast drei Viertel aller Firmen, die in Deutschland Werkzeuge produzieren, haben ihren Sitz in Wuppertal, Remscheid und Solingen. In den Betrieben arbeiten etwa 6.000 Beschäftigte. Jahresumsatz insgesamt: etwas mehr als eine Milliarde Euro.

Die Strafzölle könnten einen wirtschaftlichen Niedergang zur Folge haben, fürchtet der Fachverband der Deutschen Werkzeugindustrie in Remscheid.