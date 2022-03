"Toxische Beziehung" - Urteil im Prozess um getötete Frau

Die Forderungen lagen weit auseinander. Die Verteidigung des Angeklagten plädierte auf Freispruch, die Staatsanwaltschaft forderte eine lange Haftstrafe für den 35-Jährigen. Allerdings war die Staatsanwaltschaft vom Vorwurf des Mordes abgewichen. Nun ging es aus ihrer Sicht um Totschlag. Dem schloss sich das Landgericht in seinem Urteil an.

Staatsanwalt: "toxische Beziehung"

Im Dezember 2020 soll der verheiratete Mann die junge Frau mit zwei Kopfschüssen getötet haben. Dabei soll die 31 Jahre alte Frau in ihrem Kleinwagen auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Anschließend soll der Mann die Leiche an einem Feldweg in Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz in Rheinland Pfalz abgelegt und angezündet haben.

Der Staatsanwalt sprach in seinem Plädoyer davon, dass der Angeklagte und das spätere Opfer eine toxische Beziehung führten. Offenbar wollte sich die Frau von dem Mann trennen, was der Familienvater nicht akzeptieren konnte. Eine Spaziergängerin fand die verkohlte Leiche auf dem Feldweg in Rheinland-Pfalz. Das Auto der Frau konnten Ermittler später in Köln sicherstellen. Ein Spezial-Einsatzkommando nahm den jetzt angeklagten Kölner an Weihnachten 2020 fest.

Tat-Rekonstruktion in Tiefgarage

Im Dezember verbrachten die zuständigen Richterinnen und Richter mit allen Prozessbeteiligten einige Stunden in der Tiefgarage des Landgerichts. Im Mittelpunkt stand ein baugleiches Auto des Kleinwagens, in dem die Frau vor Monaten erschossen worden sein soll. Mitglieder der Kölner Mordkommission spielten die Szene, wie sie sich ereignet haben könnte, nach. Eine Ermittlerin saß auf dem Beifahrersitz. Ein Ermittler, der ungefähr die Körpergröße des Angeklagten hat, stand neben der geschlossenen Beifahrertür. Es ging unter anderem um die Frage der Einschusswinkel.

Eindeutige Beweise fehlten

Nach Ansicht des Verteidigers des Angeklagten hat auch diese Art von Beweisaufnahme keine Klärung gebracht. Der Jurist ist der Ansicht, dass sein Mandant unschuldig ist. Er sprach von einer " einseitigen Ermittlungsarbeit ". Es sei vielmehr ein Bekannter des Angeklagten der Täter.