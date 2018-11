Urteile im Springmann-Prozess in Wuppertal gefallen

Im Prozess um den Mord an dem Wuppertaler Unternehmer-Ehepaar Springmann ist der Enkel am Dienstag (13.11.2018) zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Richter am Landgericht Wuppertal geht zwar nicht mehr von Habgier als Motiv aus, sieht aber Totschlag und Mord mit besonderer Schwere gegeben. Der mutmaßliche Komplize ist freigesprochen worden.