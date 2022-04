Sexuelle Übergriffe bei Tinder-Dates: Düsseldorfer zu drei Jahren Haft verurteilt

Polizei fand über Handyauswertung weitere Frauen

Aufgefallen und angeklagt worden war der 38-Jährige, da an einem Abend im Februar 2021 das mutmaßlich letzte Opfer zur Polizeiwache in der Düsseldorfer Altstadt gegangen war. Laut Anklage sei ihr schwindlig gewesen. Sie vermutete, mit K.o.- Tropfen betäubt worden zu sein. Sexuelle Handlungen mit dem 38-Jährigen habe sie abgelehnt. Die Polizei durchsuchte noch am selben Abend die Wohnung des Angeklagten und fand Medikamente, unter anderem zerstoßene Tabletten, in seiner Wohnung.

Über die Auswertung des Handys des Angeklagten wurden die anderen Frauen gefunden. Alle Vorfälle sollen sich zwischen Mai 2020 und Februar 2021 ereignet haben. An einem Tag im November soll der Mann zwei Frauen hintereinander zu sexuellen Handlungen genötigt haben, die diese nicht wollten.