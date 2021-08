Kopf einer Schleuserbande in Aachen verurteilt

Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht das Bild eines gut organisierten Schleusernetzwerks gezeichnet. Wer aus dem Irak nach Deutschland flüchten wollte, musste sich zunächst telefonisch an die Bande wenden. Als Preis für die Organisation der Überfahrt wurden zwischen 3.000 und 8.000 Euro oder US-Dollar verlangt.

Lebensgefährliche Situation auf dem Mittelmeer

Die Bande kümmerte sich dann um Unterkünfte in der Türkei, falsche Papiere und die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Zeugen schilderten vor Gericht, dass die Schlepper rücksichtlos vorgegangen seien: Sie brachten an der türkischen Küste in den Schlauchbooten viel zu viele Menschen unter. Die Flüchtlinge saßen während der Überfahrt in den überfüllten Booten bis zu den Knien im Wasser. Es gab viele Nichtschwimmer an Bord und zu wenig Schwimmwesten.

Nur mit Mühe das rettende Festland erreicht

Kurz vor dem griechischen Ufer kenterte sogar eines der Boote, die Flüchtlinge gerieten in Lebensgefahr. Schließlich gelangten aber alle mit Mühe und Not an Land. Vor Gericht wurde dem Hauptangeklagten heute vorgeworfen, er habe das Leben von 32 Menschen riskiert. Vor der Urteilsverkündung hatten sich die Anwälte der Beschuldigten mit der Staatsanwaltschaft geeinigt, die Angeklagten legten ein Geständnis ab.

Stand: 02.08.2021, 16:36