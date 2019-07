Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass sich das Virus nur durch die Tötungen bekämpfen lässt, denn Rinderherpes sei hochansteckend. Wenn ein Tier die Krankheit in sich habe, könne es sie sein Leben lang weiterverbreiten. Auf dem betroffenen Hof sei es auch nicht möglich, infizierte von gesunden Rindern zu trennen.

Krankheit in Nachbarländern nicht ausgerottet

Das Aachener Gericht hat auch klargestellt: Wer im Raum Aachen Rinder hält, nimmt das Risiko, dass sich seine Tiere anstecken, bewusst in Kauf, denn das Virus ist in Belgien und den in Niederlanden noch nicht ausgerottet. Der vor Gericht unterlegen Landwirt hat angekündigt, das Urteil vom Mittwoch in einer nächsten Instanz anzufechten. Solange kein endgültiges Urteil vorliegt, sind die Schlachtungen ausgesetzt.

Fleisch infizierter Rinder darf verkauft werden

Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Auch Milch und Fleisch können laut Veterinäramt bedenkenlos verzehrt werden. Deswegen können die infizierten Rinder geschlachtet und ihr Fleisch regulär verkauft werden.