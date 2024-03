Brutaler Überfall auf Rentnerin in Bergneustadt

Der vorsitzende Richter am Kölner Landgericht nannte den Überfall auf die Frau "schäbig und niederträchtig". Die ausgeübte Gewalt gegen die Seniorin mache sprachlos. Im Juni 2023 klingelte es morgens an der Tür der Frau. Sie fragte vor der Tür, wer da sei. Die Antwort: "d ie Polizei ."

Als die Frau öffnete und einer der Täter stieß die halb geöffnete Tür auf. Die Seniorin schrie und, wurde umgestoßen. Die Täter fesselten sie mit Kabelbindern, so das Gericht. Ein Täter steckte ihr einen "Knebel" in den Mund. Die Männer machten sich auf die Suche nach wertvollen Gegenständen. Sie fanden 3000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 2000 Euro, sagt das Gericht.

Polizei sucht Mittäter

Anschließend ließen sie die Frau zurück. Ein Täter hatte ihr noch den Knebel aus dem Mund genommen, so der Vorsitzenden Richter in der Urteilsbegründung. Die 86-Jährige konnte nach Hilfe rufen. Zeugen wurden auf sie aufmerksam. Beim Überfall erlitt sie ein Schädel-Hirn-Trauma, etliche Prellungen, eine Platzwunde am Kopf und psychische Beeinträchtigungen.

Wenn es jetzt bei der Frau an der Tür schellt, so der Richter, müssten Gäste sich erst an einem Fenster zeigen. Einer der heute verurteilten Täter hat sich der Beihilfe zum schweren Raub schuldig gemacht, so das Gericht. Er war der Fahrer und wurde zu zweieinhalb Jahren verurteilt. Den anderen Täter hat das Gericht wegen schweren Raubes zu fünfeinhalb Jahren verurteilt.

Polizei fahndet nach zwei weiteren Mittätern

Die Polizei sucht mit einer öffentlichen Fahndung zwei Mittätern der Männer. An der Haustür der Frau in Bergneustadt war eine Überwachungskamera installiert, die den Einbruch aufgenommen hatte, und auch zu den zwei weiteren Gesuchten Bilder liefern kann.

Quellen:

WDR-Reporter

Landgericht Köln

Über dieses Thema berichten wir am 04.03.2024 auch im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Köln.