Kölner Kardinal gewinnt vor Gericht gegen Springer Verlag

Ende März war Kardinal Woelki dann selbst am Landgericht geladen, um in diesem Zivilprozess Fragen zu beantworten. Eine in Deutschland seltene Situation, dass ein Erzbischof Prozesse führt und dann auch selbst aussagt. Und wieder ging es um die Frage, ob Woelki zum Beispiel ein Warnschreiben der Polizei aus der Personalakte eines Priesters kannte.

Dokument warnte vor Priestereinsatz

In dem Dokument wurde dringend dazu geraten, diesen Priester wegen seiner Neigung zu Jugendlichen nicht mehr dort einzusetzen, wo sich auch Kinder und Jugendliche befinden. Der Kölner Kardinal beförderte den Mann in Düsseldorf dennoch. Er habe das Schreiben nicht gekannt, sagte er vor Gericht und auch schon zuvor in einer eidesstattliche Erklärung. An das Telefonat mit der Sekretärin könne er sich nicht erinnern.

Nach der Aussage des Kardinals Ende März zeigten sich viele Beobachter irritiert. Auch die Vertreter der Zeitung waren überrascht. Der Anwalt Manuel Banck sagte, dass der Kardinal völlig desinteressiert an den Vorgängen gewesen sei.

"Wenn man antritt als jemand der Aufklärung betreiben will, dann schaut man doch mal bei Vorfällen bei denen es Gerüchte gibt, mal selbst in die Akte oder fragt kritisch nach." Manuel Banck, Anwalt

Anzeige wegen Falschaussage?

Der Kölner-Stadtanzeiger berichtet am Mittwoch, dass eine Anzeige gegen Kardinal Woelki erstattet wurde, wegen Verdachts einer Falschaussage vor Gericht. Die Anzeige liegt auch dem WDR vor, die Staatsanwaltschaft hat den Eingang allerdings noch nicht bestätigt.

Tatsächlich hatte Woelki vor Gericht gesagt, dass es damals lediglich Gerüchte über Saunabesuche des Priesters mit Messdienern gab, oder dass der Priester Jugendliche "durchgekitzelt" habe.

Woelkis Anwalt sagte nach der Vernehmung Woelkis, dass sich Kardinäle nicht selbst um Einzelfälle kümmern sollen und so den Anschein erwecken könnten, dass keine unabhängige Untersuchung stattfinde.

