Prozess: Psychiatriepatient soll zwei Mitpatienten erwürgt haben

Dem psychisch kranken 22-Jährigen wird unter anderem Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen.

Er soll Ende Juni dieses Jahres zwei Mitpatienten in einer psychiatrischen Klinik in Neuss so gewürgt haben, dass sie an den Folgen gestorben sind. Das Bemerkenswerte: Die Taten passierten getrennt voneinder, an zwei aufeinander folgenden Tagen.

Zeugen beschreiben Angeklagten als freundlich

Erst schöpfte niemand Verdacht. Denn das erste Opfer war durch einen Alkoholentzug geschwächt, außerdem waren an ihm keine Würgemale gefunden worden. Nach der zweiten Tat hatte eine Pflegerin den Angeklagten aber aus dem Zimmer kommen sehen, so dass die mutmaßliche Tötung sofort auffiel.

Pflegerinnen und Ärzte der Klinik betonten in dem Prozess, die Taten wären nicht vorhersehbar gewesen. Der 22-Jährige sei still, immer freundlich und nie aggressiv gewesen.

Wegen Drogenkonsum schuldunfähig?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte durch langjährigen Drogenmissbrauch schuldunfähig ist und will, dass er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird. Laut Anklage soll der Patient die Taten im Wahn begangen und sich bedroht gefühlt haben.