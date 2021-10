Urteil erwartet: Mutter soll Säugling getötet haben

Dieser Fall ist besonders brutal. Schon zum Prozessbeginn vor zwei Wochen hatte die Frau ausgesagt, dass sie das Kind unmittelbar nach der Geburt geschlagen und schließlich mit einem Kabel gewürgt habe. Sie habe Angst davor gehabt, dass ihre Eltern etwas von der verheimlichten Schwangerschaft mitbekommen.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

Als sie schließlich im Elternhaus das Kind alleine zur Welt brachte, schlug sie zu, als das Kind anfing zu weinen. Gefunden wurde das tote Kind im April dieses Jahres von der Polizei. Der Leichnam lag noch im Elternhaus. Ein Krankenhaus in der Umgebung hatte die Beamten alarmiert - nachdem die Angeklagte dort erschienen war und ein Mediziner die junge Frau untersucht hatte.

Die Staatsanwältin hat in ihrem Plädoyer achteinhalb Jahre Haft wegen Totschlags für die 22-Jährige gefordert. Der Prozess dauerte nur wenige Tage. Das lag auch daran, dass die Frau ein umfassendes Geständnis abgelegt hat.

Zweite Schwangerschaft

In dem Prozess wurde allen Beteiligten einiges abverlangt. So wurden für die Beweisaufnahme Fotos des toten Kindes mit den deutlich sichtbaren Verletzungen im Gerichtssaal auf Leinwände projiziert. Die Rechtsmedizinerin sprach in ihrem Gutachten davon, dass die Schläge gegen das Neugeborene tödlich gewesen seien.

In ihrer Einlassung sagte die Angeklagte, dass sie zuvor schon einmal schwanger gewesen sei. Dieses Kind habe sie abgetrieben. Diese Entscheidung habe sie gemeinsam mit ihren Eltern getroffen. Doch die zweite Schwangerschaft verheimlichte sie den Eltern, weil sie Konsequenzen befürchtete. Das Urteil will das Kölner Landgericht am Vormittag sprechen.