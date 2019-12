Die Anklage glaubt, dass der Mann die Tochter mit fünf Stichen tötete, um die Mutter zu bestrafen. Die hatte sich von ihm zuvor getrennt. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb eine lebenslange Haftstrafe für den 66-Jährigen gefordert. Dessen Verteidiger plädierte auf eine – so wörtlich – angemessene Strafe.

Heimtückischer Messerangriff im Garten des Hauses in Troisdorf

Zusammen mit ihrer Mutter befand sich die 43-jährige Tochter am Tag der Tat in den Gewächshäusern im Garten. Der ehemalige Lebensgefährte der Mutter schlich sich von hinten an seine Stieftochter heran und stach laut Anklage sofort zu: Zwei Mal in den Rücken, einmal in den Hals und schließlich drei Mal in die Brust. Das Opfer starb noch am Tatort. Danach ging der Mann zur Polizei und stellte sich.