Urteil im Missbrauchskomplex Wuppertal: Lange Haft und Psychiatrie

Bei dem Studenten, einem gebürtigen Mindener, folgen die Richter wie erwartet dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Er wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Verurteilt wurde er wegen sexuellen Missbrauchs in elf Fällen und der Herstellung kinderpornographischen Materials. Volle Schuldfähigkeit allerdings bei seinem Mitangeklagten: Der Mann aus Wetter wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs in sechs Fällen und ebenfalls der Herstellung von kinderpornografischem Material verurteilt. Er muss sechs Jahre in Haft.

Angeklagte gestehen

Beide Angeklagte haben ihre Taten gestanden. Der Jüngere von beiden soll schon während der Ermittlungen weitgehende Aussagen gemacht haben. Diese führten nicht nur zum Mitangeklagten, sondern auch zu bundesweit weiteren 100 Männern, denen zumindest der Austausch kinderpornografischen Materials vorgeworfen wird. Die Ermittlungen laufen.

Gemeinsamkeit nur bei den Taten

Äußerlich zumindest sind beide Angeklagte grundverschieden. Der Student wirkt äußerst gepflegt, mit Seitenscheitel und einem stets bis oben zugeknöpftem Hemd. Der Mann aus Wetter wirkt grobschlächtig, ist deutlich größer, hat auffallend große Hände. Er erschien auch zum Urteil im gleichen Kapuzenpullover. Wie beide sich bei Ihren Geständnissen genau verhielten, bleibt hinter verschlossenen Türen: Hauptsächlich zum Schutz der Opfer im Alter zwischen fünf Monaten und zwölf Jahren fanden weite Teile des Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Über welche Chat-Portale sich beide Männer kennenlernten, bleibt so auch unbekannt.

Opfer in der Familie

Der 22-Jährige wurde in seinem Wuppertaler Studentenzimmer festgenommen. Er war im freien Wlan unterwegs, als die Handschellen klickten. Identifiziert hatte man ihn auf einem Portal, das eigentlich zum Austausch für Kinder und Jugendliche gedacht ist und das nicht zum ersten Mal als offensichtliches "Jagdgebiet " pädophiler Täter auffällt. Der Mindener soll sich vor allem an Kindern in seiner direkten familiären Umgebung vergangen haben. Im Prozess wurden mehrere Opfer von vier Nebenklage-Anwälten vertreten.

Möglichst junge Opfer

Der 45-Jährige hat den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes zugegeben sowie den Besitz großer Mengen an Kinderpornografie. Aber, so dessen Verteidiger im Prozess: Für pädophil halte sich sein Mandant nicht. Wie die Fotos und Videos bei ihm gelandet seien, wisse er nicht. Dagegen stehen die Aussagen der Ermittler:innen der Polizei im Prozess. Kalt und erfahren habe der Angeklagte bei seinen Vernehmungen gewirkt. Lange führte er nach den Erkenntnissen der Polizei ein echtes Doppelleben. Mit mehreren Alias-Identitäten habe er unter anderem mit seinem Mitangeklagten über Missbrauchstaten gechattet. Ihm sei es immer darum gegangen, dass die möglichen Opfer sehr jung sein sollten. Bei dem Mann gefundene Fotos und Videos würden das belegen.

"Verwandtschaft" zu anderen Tätern