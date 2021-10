Obdachlosen ins Koma getreten – Jugendstrafe und Verwarnung

Für einen Angeklagten endet das Verfahren vor dem Kölner Amtsgericht mit einer Jugendstrafe von zehn Monaten auf Bewährung. Er hatte dem Mann im Kölner Stadtteil Weidenpesch aus dem Stand gegen den Kopf getreten. Der andere Jugendliche wurde verwarnt. Er hatte gegen den Körper des Mannes getreten, als er auf den Boden gefallen war. Dieser Tritt sei für das Verletzungsbild des Obdachlosen nicht so gravierend gewesen, deshalb gab es dafür nur eine Verwarnung. Der erste Tritt dagegen habe schwere Verletzungen hervorgerufen, so das Gericht.

Konflikte zwischen Jugendlichen und Obdachlosem

Der verletzte Obdachlose namens Jean-Pierre lebte in Weidenpesch auf der Straße. Laut Gericht gab es Konflikte zwischen ihm und Jugendlichen. Erst eine Woche vor der Tat soll das spätere Opfer eine Flasche in Richtung der Familie eines Angeklagten geworfen haben. Am Tattag selbst seien alle Beteiligten zufällig aufeinandergetroffen. Nach einem kurzen verbalen Austausch traten schließlich die damals 15-Jährigen zu. Laut Gerichtsurteil müssen sie zusätzlich 30 Sozialstunden in einer Pflege- oder Einrichtung für Menschen mit Behinderungen leisten.

Spenden und große Solidarität für Jean-Pierre

Nach der Tat haben viele Menschen dem Obdachlosen geholfen. Es gab Spendenaufrufe, um seine Gesundheitsversorgung sicherstellen zu können. Nach einem Aufenthalt in der Uni-Klinik wurde er in einen Reha-Einrichtung nach Neuss verlegt. Mittlerweile lebt Jean-Pierre in einem Pflegeheim in der Eifel. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Vielen Menschen in Weidenpesch und darüber hinaus waren und sind weiterhin schockiert über diese Gewalttat.