Urteil erwartet: Erstochener Mann auf dem Kölner Ebertplatz

Im August vergangenen Jahres brach Kölns Oberstadtdirektor Stephan Keller seinen Urlaub ab, um an den Ebertplatz zu fahren. An jenem Sonntag war ein junger Mann an den Folgen eines Stichs in den Hals auf dem Platz gestorben.

Es war dort der zweite Fall einer Gewalttat mit Todesfolge. Diesmal waren wieder junge Männer aus Afrika beteiligt. Das Opfer stammte aus Somalia, wie der später festgenommene mutmaßliche Täter und jetzige Angeklagte.

Drogengeschäft als Motiv?

Die Staatsanwaltschaft vermutet als Grund für den tödlichen Streit eine Auseinandersetzung um Drogen. Am Ende der Beweisaufnahme kann das die Anklage aber nicht beweisen. Sie geht dennoch davon aus, dass der Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche gezielt in den Hals des Kontrahenten stach.