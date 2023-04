Düsseldorf: Fünf Jahre Haft für Fahrt in Menschenmenge

Nach einer Massenschlägerei in der Nacht zum 05. November 2022 war der 38-Jährige vor einer Eventhalle in Düsseldorf mit seinem Wagen in eine Gruppe Männer gefahren. Dabei wurden sechs Männer verletzt, drei weitere konnten im letzten Moment zur Seite springen.

Bei der Polizei hatte der 38-Jährige Leverkusener zunächst angegeben, er sei nach den Schlägerei ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Die Kollision und die Menschen auf seiner Motorhaube habe er nicht bemerkt. Zwei Anwohner hatten die Schlägerei und die Fahrt in die Menschenmenge allerdings von ihrem Balkon aus gefilmt und so das Kennzeichen identifizert.

Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hatte zunächst sieben Jahre Haft gefordert. Der Richter hielt dem Angeklagten jedoch zugute, dass er letztendlich doch gestanden habe und verurteilte den 38-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

