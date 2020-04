Sturm hatte immer wieder gesagt, dass er schlecht beraten wurde. Teilweise konnte er nicht mehr nachvollziehen, welche Dokumente er vor vielen Jahren unterschrieben habe. Außerdem soll Sturm bei einem Kampf gedopt gewesen sein. Weil er sich dadurch einen unerlaubten Wettbewerbsvorteil verschafft haben soll, hat er sich laut Anklage auch der Körperverletzung strafbar gemacht. Dafür soll er nach Willen der Staatsanwaltschaft drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

Sturm will wieder in den Ring

Der jetzt 41-Jährige hat bereits im Prozess angekündigt, wieder kämpfen zu wollen. Er sei Sportler "durch und durch", Boxen sei sein Leben. Außerdem müsse er auch Geld verdienen. Deshalb kämpft er nun für die Chance, wieder namhafte Kämpfte vor großer Kulisse austragen zu können.

Möglicherweise kann er das schaffen, indem er, sollte er ins Gefängnis müssen, seine Strafe im offenen Vollzug absitzen kann. Der Box- Gym am Bonner Wall in der Kölner Südstadt, in dem Sturm für seine großen Erfolge der Vergangenheit trainiert hatte, trägt immer noch in großen Buchstaben seinen Namen.

