Uber ignoriert offenbar Verbot in Köln und Düsseldorf

Der amerikanische Fahrservice Uber darf in Deutschland keine Fahrten mehr an Kunden vermitteln. Das hat das Kölner Landgericht in einer einstweiligen Verfügung entschieden. Geklagt hatte ein Kölner Taxiunternehmen. Das Landgericht kam zu dem Ergebnis, dass Uber mit seiner App gegen das deutsche Personenbeförderungsgesetz verstößt.

Uber-Kunden dürfen laut Gesetz Wagen nur über die jeweilige Zentrale des Mietwagenunternehmens buchen. Dem WDR liegt ein Video vor, in dem ein Uber-Insider demonstriert, wie mit Hilfe der App das deutsche Personenbeförderungsgesetz ausgehebelt wird. So ist zu sehen, wie ein Mietwagenfahrer per App Aufträge von Uber-Kunden direkt annehmen kann. Der Fahrauftrag eines Kunden wird also nicht zuerst einer Zentrale gemeldet. Fahrer können ohne Rücksprache mit einer Zentrale einen Fahrauftrag annehmen.

So umgeht die Uber-App laut Kölner Landgericht die Pflicht der Fahrtenvermittlung durch einen Disponenten am Betriebssitz des Mietwagenunternehmens.