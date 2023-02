Wermelskirchener droht hohe Strafe - Urteil gegen Ex-Babysitter

Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von 14 Jahren und 10 Monaten und die anschließende Sicherungsverwahrung gefordert. Die Sachverständige bescheinigtze dem Angeklagten Sadismus bei seinen Taten. Er habe die destruktiven Gefühle abladen können, die hinter der Fassade seiner Artigkeit brodelten. Wut und Hass hätten sich Bahn gebrochen.

Das Urteil wird am Dienstag um 10 Uhr erwartet. Danach folgt die voraussichtlich mehrstündige Begründung der Entscheidung.

Nächster Prozess steht schon bevor

Am 17. April steht ein weiterer großer Prozess um sexualisierte Gewalt gegen Kinder am Kölner Landgericht an. Dann muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, der seine Taten in Köln begangen haben soll. Der sogenannte Komplex „Köln-Zollstock“ steht für eine Reihe von Übergriffen, die der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft als Babysitter aber auch als Erzieher in Kindertagesstätten verübte.

