Urteil im Prozess gegen Familienclan

Das Kölner Landgericht hat drei Mitglieder eines Leverkusener Familienclans am Donnerstag (22.11.2018) zu Haftstrafen verurteilt. Der Clanchef erhielt vier Jahre Haft, ein Komplize muss dreieinhalb Jahre hinter Gitter, ein anderer wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Angebliche Teppichhändler nahmen Kontakt zu den Opfern auf

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei ein Rentnerehepaar mit einem so genannten Teppichtrick betrogen haben. So erklärten sie, dass ein Container mit wertvollen Teppichen im Hamburger Hafen vom Zoll festgehalten würde und nur gegen die Zahlung von 80.000 Euro ausgelöst werden könne. Der Clan hatte in der Vergangenheit immer wieder wegen vermuteter krimineller Delikte für Schlagzeilen gesorgt. Gegen den Hauptangeklagten sind weitere Ermittlungsverfahren anhängig, die bald zur Anklage kommen sollen. Die Mitglieder sollen überwiegend Sozialhilfe beziehen aber mit teuren Autos, Uhren und großen Immobilien aufgefallen sein.