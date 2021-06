Prozess in Aachen: Ließ Angeklagter seine Freundin sterben?

Viel wurde im Prozess über das Opfer nicht bekannt. Die 30 Jahre alte Frau wohnte in Aachen, war drogensüchtig und hatte vier Kinder, die nicht bei ihr lebten. Auch soll sie öfters am Kaiserplatz verkehrt haben, einem Umschlagplatz für Drogen jeglicher Art. Ein Zeuge sagte vor Gericht, sie sei ein fröhlicher Mensch gewesen.

Ihre Familie hatte erst durch die Medien von dem Prozess erfahren. Seitdem verfolgt eine Angehörige, die unerkannt bleiben will, stellvertretend für alle anderen, das Verfahren vor dem Aachener Landgericht.

Opfer wollte Entzug machen

Im Gespräch mit dem WDR beschreibt sie das Opfer als zierliche, kleine Person, die sehr ordentlich gewesen sei. Die 30-Jährige habe Kontakt zur Familie gehalten und sei bei Treffen mit ihren vier Kindern stets klar und geordnet gewesen. " Sie wusste, was auf dem Spiel stand. " Die Familie habe sich wegen der Drogenproblematik der jungen Frau große Sorgen gemacht. Einige Zeit vor ihrem Tod habe die 30-Jährige den ernsten Wunsch nach einer Therapie geäußert. Ihre Familie kümmerte sich und organisierte einen Platz in einer Entzugsklinik. Den konnte die junge Frau nicht mehr antreten.

Leiche lag im Auto des Angeklagten

Am frühen Morgen des 6. November 2019 wurde ihre Leiche auf dem Rücksitz eines geparkten Wagens in Baesweiler entdeckt. Das Auto gehörte ihrem Freund. Der 39-Jährige selbst hatte in der Nähe in der Wohnung seiner Eltern übernachtet, die gerade im Urlaub waren. Die junge Frau war laut Rechtsmedizin an einer brisanten Kombination aus Heroin, Kokain und diversen Medikamenten gestorben.

Das Gericht muss nun klären, ob der Angeklagte den Tod seiner Freundin hätte verhindern können, wäre er bei ihr geblieben. Er hätte den dramatischen und lebensbedrohlichen Zustand der Frau erkennen müssen, so der Vorwurf.

Zusammenbruch nach Drogenparty

In der Nacht vor ihrem Tod hatte die junge Frau mit ihrem Freund einen Bekannten in Aachen besucht. Dort wurden im größeren Kreis diverse Drogen konsumiert. Irgendwann verließ die 30-Jährige die Wohnung, sie wurde später im Treppenhaus in sich zusammengesunken aufgefunden. Die junge Frau sei ansprechbar gewesen, habe aber selber nicht mehr laufen können, sagte ein Zeuge aus. Er half daraufhin ihrem Freund, die Frau ins Auto zu bringen. Danach fuhr der Angeklagte nach Baesweiler.

Die Frau habe sich geweigert auszusteigen, sagte der 39-Jährige vor Gericht. Er habe sie daraufhin zurückgelassen, ihr aber später noch eine SMS geschrieben und auch versucht, sie anzurufen. Sie habe aber nicht reagiert. Sie wird ihren Rausch ausschlafen, habe er sich gedacht. Am nächsten Morgen fand er sie tot vor.

Der Angeklagte ist seit seiner Jugend drogenabhängig und hat schon zahlreiche erfolglose Therapien hinter sich. Am mutmaßlichen Tattag hatte er Heroin und Kokain intus. Die psychiatrische Sachverständige stuft ihn deshalb als vermindert schuldfähig ein und rät zu einem weiteren Drogenentzug.

Stand: 11.06.2021, 09:41