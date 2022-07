Landgericht Aachen: Urteile im Drogenprozess erwartet

Es geht um den Handel mit Marihuana und Kokain im Wert von 1,3 Millionen Euro. Erst am letzten Prozesstag hatte der Hauptangeklagte die Vorwürfe weitgehend zugegeben. Laut Anklage hatte der 29 Jahre alte Aachener über ein abhörsicheres Handy mit Verschlüsselungssoftware zwischen April 2020 und Februar 2021 große Drogengeschäfte abgewickelt. Die sogenannten Krypto-Handys des ehemaligen Messengerdienstes „EncroChat“ waren international beliebt – laut BKA vor allem bei Kriminellen.

Festnahmen nach Hackerangriff

Französische Ermittler konnten sich jedoch in das System einhacken und tausende Daten abgreifen. Daraufhin kam es in ganz Europa zu Hunderten von Festnahmen. Auch der 29 Jahre alte Mann aus Aachen kam in Untersuchungshaft. Für ihn hat der Staatsanwalt bereits neun Jahre Gefängnis gefordert, für einen mutmaßlichen Helfer zweieinhalb Jahre. Die Verteidiger plädieren auf mildere Strafen.

Kritik von Anwälten

Europaweit laufen derzeit viele Drogenprozesse, in denen die Krypto-Handys von „EncroChat“ eine Rolle gespielt haben sollen. Dabei ist die Verwendung der Daten, die von französischen Ermittlern gesammelt und an die jeweiligen nationalen Justizbehörden weitergereicht wurden, bei Anwälten heftig umstritten. Es fehle an Transparenz, so der allgemeine Vorwurf. „EncroChat“ hat seinen Dienst inzwischen eingestellt.