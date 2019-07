Vor dem Bonner Landgericht wird am Donnerstagmittag (25.07.2019) das Urteil gegen einen 23-Jährigen erwartet. Der ehemalige Hauptverdächtige im Fall Niklas, Walid S., muss sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er hatte gestanden, bei einer Schlägerei in der Bonner Innenstadt einen wehrlos am Boden liegenden 26-Jährigen gegen den Kopf getreten zu haben.

Nach Ansicht der Bonner Staatsanwaltschaft hat er damit den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen. Die Anklage hat sechs Jahre Gefängnis gefordert. Verteidiger Martin Kretschmer maximal drei Jahre.