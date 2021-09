Die Richter sehen in dem, was die Frau getan hat, eine schwere Misshandlung Schutzbefohlener und gefährliche Körperverletzung. Rückblick: Am ersten Tag des Strafprozesses zittert die Frau am ganzen Körper. Sie muss von ihrer Verteidigerin Siegrid Aretz an die Hand genommen und regelrecht in den Gerichtssaal geführt werden. Ihre Mandantin sei nicht in der Lage zu sprechen, sagt die Anwältin und liest eine schriftliche Erklärung der 28-Jährigen vor.

Diagnose: Schütteltrauma, Hirnblutungen, Schädelbrüche

Darin gibt die zwar zu, ihre Tochter Sabine, damals gerade einmal drei Wochen alt, bis zur Bewusstlosigkeit geschüttelt zu haben. Daraufhin sei sie mit ihr aber sofort zur Kinderärztin gefahren. Diagnose: Schütteltrauma, Hirnblutungen. Die anderen Verletzungen – das Baby hatte zwei Schädelbrüche, gebrochene Schienbeine und einen gebrochenen Arm – könne sie sich nicht erklären.

Einmal, sagt sie, sei ihr vor Erschöpfung schwindelig geworden. Da sei ihr Sabine aus dem Arm gefallen und mit dem Kopf gegen die Ecke des Couchtisches gestoßen. Im Verlaufe des Prozesses sagt – auf ausdrücklichen Wunsch der Angeklagten – eine ihrer Freundinnen aus. "Sie zeichnete das Bild einer fürsorglichen Mutter", sagte die Vorsitzende Richterin der 3. Großen Strafkammer in ihrer Urteilsbegründung.

Doch die Aussagen, die die Angeklagte entlasten sollen, sind erlogen. Das stellt das Gericht noch im Saal fest, als es das Smartphone der Zeugin beschlagnahmt. Die Frauen hatten sich abgesprochen, wollten die Richter täuschen. Sie wollten vertuschen, in welchem Ausmaß die Angeklagte ihre kleine Tochter misshandelt hat. Noch im Saal wird die Angeklagte daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Wegen Verdunklungs- und Fluchtgefahr.

Mit dem Kopf gegen Türkante geschlagen

Erst jetzt macht die 28-Jährige reinen Tisch und packt aus. In den Tagen bevor sie ihre Tochter geschüttelt habe, habe sie ihr bereits ein etwa 30 Zentimeter großes Spielzeugauto des älteren Bruders mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Und in einem weiteren Fall den Kopf des Säuglings gegen einen Türrahmen geschlagen.

"Ich habe das ununterbrochene Schreien nicht mehr ausgehalten, ich hatte so eine Wut, da sind mir die Sicherungen durchgebrannt" , so die Angeklagte. Als Alleinerziehende sei sie mit zwei kleinen Kindern, zwei Hunden und zwei Katzen in ihrer 80 Quadratmeter großen Wohnung in Bad Godesberg völlig überfordert gewesen.

Angst davor, dass das Jugendamt ihr die Kinder wegnimmt

Zum Arzt sei sie zunächst nicht gegangen. Aus Angst, ihre Kinder zu verlieren. Ihre erste Tochter, heute neun Jahre alt, hatte ihr das Jugendamt bereits 2018 weggenommen. Schon damals bestand der Verdacht der Kindeswohlgefährdung.

Im aktuellen Fall hatte die Staatsanwaltschaft fünf Jahre und zwei Monate Gefängnis gefordert. Das Gericht entschied sich für eine noch längere Haft. Den Einwand der Verteidigung, die Mutter sei nur eingeschränkt schuldfähig, ließ das Gericht nicht gelten.

"Das Gefühl für das Leiden ihres Kindes völlig verloren“

Ein Sachverständiger hatte der 28-Jährigen wegen ihrer traumatischen Kindheit zwar eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Bonner Richter gehen aber dennoch davon aus, dass die Frau voll schuldfähig ist. „Sie hat das Gefühl für das Leiden ihres Kindes völlig verloren“, sagte die Vorsitzende Richterin.

"Es ist ein Wunder, dass das Kind überlebt hat."

Die Tochter der Angeklagten lebt inzwischen bei einer Pflegemutter. Es gehe dem Mädchen – entgegen aller Erwartungen – gut. Sie sei lediglich etwas in ihrer Entwicklung verzögert. Allerdings könnten Spätfolgen wie körperliche und auch seelische Schäden nicht ausgeschlossen werden. Die Rechtsmedizinerin hatte im Prozess vom „schwersten Fall eines überlebten Schütteltraumas“ gesprochen, den sie in ihren 15 Berufsjahren erlebt habe. Es sei ein Wunder, dass das Kind überlebt habe.

Stand: 10.09.2021, 16:18