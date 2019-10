Nach der Tat sollen sie das lebensgefährlich verletzte Opfer in der Nacht, in einsamer Gegend, auf der Straße liegengelassen haben. Die Staatsanwaltschaft ist deshalb überzeugt: Die Angeklagten haben den Tod des 39-Jährigen billigend in Kauf genommen. Der wurde am nächsten Tag lebend von einem Spaziergänger gefunden.

Sollte 39-Jähriger bestraft werden?

Die späteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Angeklagten und das spätere Opfer kannten. Sie sollen vor der Tat in einer Kleingartenkolonie bei Euskirchen gefeiert und Alkohol getrunken haben. Dann kam es offenbar zum Streit. Dabei soll einer der Angeklagten den 39-Jährigen bezichtigt haben, ihm Geld gestohlen zu haben.

Festnahmen eine Woche nach der Tat

Laut Staatsanwaltschaft schlugen die Angeklagten den mutmaßlichen Dieb, sperrten ihn in den Kleintransporter und fuhren zur Urfttalsperre. Dort sollen sie das Opfer mit einem Baumstamm niedergeschlagen und an den Kleintransporter gebunden haben. Eine Woche später wurden sie festgenommen. Die Urteile werden für Mitte November erwartet.