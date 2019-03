Gegner der EU -Urheberrechtsreform sind am Dienstagabend (05.03.2019) in Köln auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach kurz nach Beginn um 18 Uhr von " maximal 300 Teilnehmern " am Kölner Hauptbahnhof. Angemeldet waren 100 bis 200 Teilnehmer. Organisator ist der Chaos Computer Club Köln.

Konservative wollten Großdemos zuvorkommen

Die Demonstration wurde spontan angesetzt, nachdem Hinweise darauf öffentlich wurden, dass die konservative Parteienfamilie EVP im Europaparlament darauf dränge, so schnell wie möglich über die Reform abzustimmen.

Bisher war die Abstimmung für Ende März geplant. Für den 23. März sind in verschiedenen EU -Ländern Proteste von Gegnern der EU -Pläne angekündigt. Dem wollten die Konservativen zuvorkommen.

Inzwischen hat der EVP -Fraktionsvorsitzende Manfred Weber ( CSU ) allerdings angekündigt, dass die Abstimmung wie ursprünglich geplant erst Ende März stattfindet.