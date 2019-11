Der Kindesmissbrauchsfall von Bergisch Gladbach nimmt offenbar dramatischere Dimensionen an. Nach gesicherten Informationen des WDR aus Ermittlerkreisen sollen ein mutmaßlicher Täter aus Krefeld und ein weiterer Beschuldigter aus Viersen die Opfer untereinander getauscht haben. Der Viersener soll sich an der eigenen Nichte vergangen haben - der Krefelder an der eigenen Tochter.

Die neuen Details ergeben sich aus der Aussage des Mannes aus Krefeld, der sich vor den Ermittlern umfangreich geäußert hat.

Der Landesinnenminister hat außerdem am Donnerstag (07.11.2019) die Ermittlungsgruppe von 130 auf mehr als 200 Beamte aufgestockt. Sechs Tatverdächtige sollen namentlich feststehen. Außerdem wurden mittlerweile neun Opfer ermittelt, berichtete Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Donnerstag (07.11.2019) im Düsseldorfer Landtag. Die Opfer seien zwischen elf Monaten und elf Jahren alt.

"Nur die Spitze des Eisbergs"

Bei Durchsuchungen in neun Wohnungen seien mindestens zehn Terrabyte an Daten sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte bereits von " beweiserheblichem, kinderpornografischem Material " gesprochen. Auf dem Handy eines Festgenommenen habe man etwa Chat-Gruppen gefunden, in denen bis zu 1800 Mitglieder kinderpornografische Inhalte austauschten.

