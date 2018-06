Hunderte Unwettereinsätze in NRW

Kräftige Gewitter mit Starkregen haben in der Nacht zu Sonntag (10.06.2018) die Feuerwehren im Land in Atem gehalten. Besonders schwere Schäden gab es offenbar in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis). Dort wurde gegen ein Uhr morgens Sirenenalarm ausgelöst, um möglichst viele Einsatzkräfte zur Hilfe zu rufen. Der Regen hatte kurz zuvor Straßen, Keller und Gebäude unter Wasser gesetzt.