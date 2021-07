Unwetter-Schäden in Erkrath: "Wir sind mittendrin in den Aufräumarbeiten"

Erst wenn der Sperrmüll von einer Straße abtransportiert worden ist, kann die von Schlamm befreit werden. "Wir sind mittendrin in den Aufräumarbeiten" , sagt der Stadtsprecher. Manche Straßen würden schon so aussehen wie vorher, manche habe man noch nicht reinigen können. Die Stadt rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten noch über diese Woche hinaus andauern werden.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft

Nicht nur die Stadt räumt auf, auch ehrenamtliche Helfer sind nach Erkrath geströmt - manche davon aus umliegenden Städten. Bei ihrer Initiative hätten sich schon mehr als 200 Freiwillige gemeldet, sagt Stefanie Perkuhn von "Erkrath hält zusammen" . Die Helfer seien vor allem am Wochenende in die Stadt gekommen, um den betroffenen Menschen in der Stadt beim Ausräumen der überfluteten Keller, Garagen und anderen Räume zu helfen. "Das war perfekt" , sagt Perkuhn, die mit ihrer Initiative Hilfesuchende und Helfende zusammengebracht hat.

Auch die Feuerwehr Erkrath zeigte sich begeistert über das Engagement der Menschen. In einem Aufruf in den sozialen Netzwerken hatte sie um Unterstützung beim Abbau der Sandsäcke gebeten. Prompt kamen 150 Helferinnen und Helfer aus Erkrath und den Nachbarorten zusammen und packten tatkräftig mit an. Zudem hätten Erkrather Transportunternehmen den Sand abtransportiert, ein Getränkehandel Bierzeltgarnituren und Kaltgetränke zur Verfügung gestellt und Anwohner Verpflegung vorbeigebracht, so die Feuerwehr. "Wir sind wirklich total überwältigt und können nur Danke Danke Danke sagen", schrieb die Feuerwehr Erkrath in einer Botschaft an die Helfenden, "So muss es sein und darauf könnt ihr stolz sein!".

Unwetter-Schäden: Brücke muss abgerissen werden

An den Erkrather Brücken hat das Unwetter teilweise langanhaltende Schäden hinterlassen. Ein Statiker hat sie überprüft. Der stellte fest, dass mehrere Brücken in der Stadt massiv beschädigt wurden. Die Fußgängerbrücke an der Bachstraße muss sogar abgerissen werden, weil sie droht, einzustürzen.

Zwei Brücken in den Stadtteilen Alt-Erkrath und Unterfeldhaus müssen repariert werden und bleiben erstmal gesperrt. Eine weitere Brücke am Hubbelrather Bach darf nur noch von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen genutzt werden. Die Straßen in Erkrath seien hingegen wieder nutzbar, so die Stadt. Auch die Stromversorgung sei wieder hergestellt.

Flüchtlingsunterkunft weiter unbewohnbar

Das Unwetter hatte auch ein Flüchtlingsheim unbewohnbar gemacht. Das ehemalige Schulgebäude, in dem sie untergebracht waren, war durch den Starkregen mit Wasser vollgelaufen. Deswegen müssen jetzt Dutzende Geflüchtete in eine andere Stadt verlegt werden. Momentan sind die Geflüchteten in der Stadthalle Erkraths untergebracht.