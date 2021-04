Revierpakt 2030: Neues Tempo im Strukturwandel?

Was passiert nach Bundestagswahl?

Ein Aufsichtsrat der ZRR sagte dem WDR , er glaube nicht an konkrete Fördermittel-Bescheide in diesem Jahr. Denn über das weitere konkrete Vorgehen nach dem Revierpakt 2030 wird in einer Aufsichtsratssitzung Ende Juni erneut diskutiert. Dann folgt die Sommerpause und im September die Bundestagswahl. Was nach einem Regierungswechsel passiert, ist nicht klar.

Kritik der Kommunen

Kritik an dem Reviervertrag gibt es reichlich. Den Kommunen geht das ganze Verfahren viel zu langsam. Sie beklagen eine Intransparenz bei der Vergabe der Sterne und fordern eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren etwa für Gewerbegebiete oder Bauvorhaben. Eine direkte Förderung von Unternehmen wie seinerzeit bei der Steinkohle wird es dabei vermutlich nicht geben, denn dazu müsste die EU ihre Zustimmung geben.

Breites Bündnis fordert mehr Klimaschutz

Die NRW -Landespartei Bündnis 90/Die Grünen will den Reviervertrag am Dienstag nicht unterzeichnen. Die Umsetzung der Ziele sei unklar und der Wille, Klimaschutz in den Mittelpunkt der Projektförderung zu stellen, fehlt, heißt es in einer Stellungnahme. In die gleiche Kerbe haut auch ein Bündnis aus Bürgerinitiativen an den Tagebauen, dem BUND und dem Evangelischen Kirchenkreis Jülich. Bislang fehle ein klares Bewertungsraster, das gewährleistet, dass nur tatsächlich umweltfreundliche und nachhaltige Vorhaben mit Steuergeldern unterstützt werden, steht in der gemeinsamen Pressemitteilung vom 26. April. Auch kritisiert das Bündnis die unzureichende Beteiligung der Zivilgesellschaft am Strukturwandelprozess.

Stand: 27.04.2021, 10:37