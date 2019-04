Initiative "Aufbruch Fahrrad" hat benötigte Unterschriften

"Wir hoffen, dass wir 100.000 Unterschriften schaffen", sagte Symanski. Die endgültige Zahl will die Initiative am 1. Juni bei einem Fahrradkongress in Köln verkünden. Am 2. Juni sollen die Listen dann symbolisch bei einer Fahrrad-Demonstration in Düsseldorf an NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) überreicht werden.

Volksinitiativen sind ein Element der direkten Demokratie in NRW. Wenn sich ein halbes Prozent der deutschen Stimmberechtigten über 18 Jahren in die Unterschriftenlisten einträgt, muss der Landtag über den Vorstoß beraten. Er muss das beantragte Gesetz aber nicht erlassen.

Stand: 21.04.2019, 14:51