Leverkusen: Coronapatienten werden in Hotel untergebracht

Die Stadt Leverkusen will die Kapazität für die Unterbringung älterer Coronapatienten oder Verdachtsfälle erhöhen. Deshalb hat die Stadt nun eine ganze Hoteletage angemietet. Das hat die Stadt am Mittwoch (07.04.2020) bekanntgegeben. In den Hotelzimmern sollen Senioren untergebracht werden, die sich in nicht-stationärer Pflege befinden. Ist deren Pflege nicht mehr gesichert, können sie im Hotel isoliert und betreut werden.

Das wäre dann der Fall, wenn sie selbst infiziert sind oder als Verdachtsfall gelten. Oder die kommen gerade aus dem Krankenhaus kommen und stehen weiter unter Quarantäne. Auch wenn pflegende Angehörige oder ambulante Pflegedienste aufgrund von Quarantäne ausfallen, können die älteren Menschen in dem Hotel unterkommen.

Medizinische Versorgung gesichert

In dem Hotel in der Innenstadt stehen insgesamt 25 Zimmer für die Unterbringung zur Verfügung. Ein Pflegedienst übernimmt dort die Betreuung der Patienten. Ein Caterer verpflegt die Menschen. Ärzte versorgen die Senioren außerdem bei Bedarf medizinisch. Wann ein Patient das Hotel wieder verlassen darf, entscheidet jeweils das Gesundheitsamt der Stadt Leverkusen.