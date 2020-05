„ Das ist so nicht richtig “, erklärt Lothar Becker, Leiter des Kölner Rechtsamtes. „ In diesem Fall würde das Ordnungsamt nachfragen, warum hat derjenige keine Maske an und nicht ohne Weiteres ein Bußgeld verhängen. Dabei würde sich der Sachverhalt ja aufklären, so dass im Ergebnis kein Bußgeld verhängt werden muss. “

Die Betroffenen sollten jedoch immer eine ärztliche Bescheinigung bei sich haben, dass sie keinen Mund- und Nasenschutz tragen müssen.

Stand: 25.05.2020, 09:52