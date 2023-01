Weitere Standorte noch unklar

Noch immer ist nicht abschließend geklärt, wo die Hörsäle unterkommen, denn bislang konnten sich die Universität und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW nicht mit der Stadtverwaltung über Ausweichquartiere einigen. Die von der Unileitung favorisierte Lösung waren Interimsbauten neben dem Kurfürstlichen Schloss.

Erste Umzugskartons der Universität werden in ein Bürogebäude am Alten Friedhof gebracht.

Uni-Sprecher Andreas Archut spricht inzwischen von "vielen kleinen zentrumsnahen Lösungen" . Mit einem Verhandlungsergebnis sei voraussichtlich im Februar zu rechnen. Pläne, wonach die Universität leerstehende Etagen im ehemaligen Karstadt-Warenhaus nutzen will, will Archut nicht kommentieren.

Sicher ist dagegen, dass zwei Museen der Universität in ein ehemaliges Modehaus in der Innenstadt ziehen werden. Außerdem will die Uni-Verwaltung ab Sommer ein weiteres Bürogebäude an der Poppelsdorfer Allee beziehen.



Sobald die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, soll die Universität Bonn zurück in das Kurfürstliche Schloss ziehen.

Über dieses Thema berichten wir am 16. Jaunar 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.