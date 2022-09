Uniper: Erst Steuermilliarden, dann La Dolce Vita?

Sponsoring einer Fachmesse oder ein Gala-Dinner finanzieren. Für viele große Unternehmen ist das geschäftlicher Alltag. Aber sind die Ausgaben gerechtfertigt, wenn eine Firma zuvor mit Steuergeldern unterstützt wurde? Uniper ist dieses Jahr mit Milliarden Euro aus der Staatskasse vor der Insolvenz gerettet worden. Anfang September sponserte Uniper dann die Gas-Fachmesse Gastech in Mailand und in diesem Rahmen auch ein Gala-Dinner mit Kosten im sechstelligen Bereich. Das sorgt aktuell für Kritik.

Verteidigung am Sponsoring

Auf Nachfrage vom WDR verteidigt Uniper das Sponsoring, aber: " Auf Grund der aktuellen Situation prüfen wir derzeit alle unsere bestehenden und geplanten Aktivitäten ". Auch das seit langer Zeit geplante Sponsoring des Düsseldorf Marathon. " Klar ist aber auch, dass die Welt heute nicht mehr mit der vor rund einem halben Jahr zu vergleichen ist. Heute würden wir keinen Sponsoringvertrag für den Marathon mehr schließen ", so Uniper auf WDR-Anfrage. Es gäbe lang geplante Verpflichtungen, die einzuhalten seien und Dienstleister, mit denen bereits Verträge geschlossen wurden. Das Geld für das Gala-Dinner im Rahmen der Messe in Mailand sei bereits 2021 gezahlt worden.

Uniper-CEO Klaus-Dieter Maubach

Der Düsseldorfer Konzern war Anfang September auch einer der Sponsoren für ein Fest der NRW-Landesvertretung in Berlin. Der Vertretung zufolge sagte Uniper im Frühjahr 2022 zu, die Veranstaltung mit 10.000 Euro zu unterstützen. Insgesamt gab es 65 Partner. Allgemein sei die aktuelle Kritik nachvollziehbar, so Uniper. Events wie die Gasmesse in Mailand seien aber geschäftlich von Bedeutung. Das würde es auch in Zukunft geben. Dinnerveranstaltungen aber nicht.