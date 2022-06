Unikliniken: Protestaktion für bessere Arbeitsbedingungen

Verdi-Landesvertreterin Gabriele Schmidt sagte am Mittwoch: " Mit der gestrigen Erklärung der Arbeitgeber, dass es mit ihnen keine Regelungen geben wird, die real entstehenden Be- und Überlastungssituationen der einzelnen Beschäftigten auszugleichen, stellen die Klinikvorstände den Kern des Tarifvertrags 'Entlastung' in Frage. " Es sei nun an der neuen schwarz-grünen Landesregierung, ein Machtwort zu sprechen.

Über dieses Thema berichtet auch die WDR Lokalzeit aus Düsseldorf am 29. Juni 2022 um 19.30 Uhr.